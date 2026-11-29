Nach den Erfolgen der Vorjahre geht der Krampuslauf der Red Devils Wernberg heuer bereits in die dritte Runde. Erstmals werden im Zuge dessen auch Spenden für die Krebshilfe Kärnten gesammelt.

Beim Trebo in der Wernberger Straße geht am 8. Dezember 2026 der Krampuslauf der Red Devils Wernberg über die Bühne. Im Mittelpunkt steht diesmal die Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien.

Krampuslauf und Nikolo

„Wir veranstalten heuer wieder unseren Krampuslauf in Wernberg und diesmal sammeln wir für einen guten Zweck und hoffen auf viel Besuch, damit wir viel spenden können“, fasst Mitbegründerin Katharina Kaufmann das Vorhaben zusammen. Für die kleinen Besucher schaut ab 16 Uhr der Nikolo vorbei, der Hauptlauf beginnt anschließend um 17.30 Uhr. Für die Verpflegung vor Ort zeichnet der Underdog Imbiss verantwortlich.