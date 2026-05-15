Vorarlberg trauert um Architekt Bruno Spagolla

Die Vorarlberger Architekturwelt verliert eine prägende Persönlichkeit: Der bekannte Bludenzer Architekt Bruno Spagolla ist am 10. Mai 2026 im Alter von 76 Jahren verstorben.

Nach seinem Studium bei Roland Rainer an der Akademie der bildenden Künste in Wien eröffnete er 1981 sein eigenes Büro in seiner Heimatstadt Bludenz. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, analysierte er über viele Jahre hinweg in mehr als 150 Beiträgen der TV-Serie „plus-minus“ in „Vorarlberg heute“ Gebäude. Zudem engagierte er sich als Präsident der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs. Für sein Schaffen wurde er vielfach ausgezeichnet.

Abschied in Bludenz

In seiner Parte findet die Familie berührende Worte eines Mannes, der seinen Beruf liebte und die Zeit mit seinen Angehörigen als höchstes Gut schätzte: „Mein Leben war wunderbar“, wird Spagolla darin zitiert. Die Verabschiedung findet am Freitag, den 22. Mai, um 9 Uhr statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert