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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Stromkasten und eine Kerze.
Im Leibachtal kam es am Freitag zu Stromausfall.
Hörbranz
23/05/2026
Feuerwehr im Einsatz

Stromausfall im Leiblachtal: Das steckt dahinter

Am Freitag kam es in einer Trafostation zu einem Zwischenfall: Rauchentwicklung löste einen Feuerwehreinsatz aus. Kurz darauf kam es auch zu einem Stromausfall.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Es war gegen 20.06 Uhr, als es in Hörbranz (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) zu einem Brand beziehungsweise zu einer starken Rauchentwicklung in einer Trafostation kam. „In der Hauptschaltleitung wurde ein Problem beim Umspannwerk festgestellt, worüber der zuständige Mitarbeiter informiert wurde“, informiert die Polizei.

Ursache noch unklar

Nach den Sicherheitsmaßnahmen konnte das Problem behoben und die Ursache der Rauchentwicklung gelöscht werden. Der Raum wurde anschließend von der Feuerwehr Hörbranz sowie der Betriebsfeuerwehr der VKW entlüftet. Warum es zur starken Rauchentwicklung gekommen war, ist bislang noch unklar. Durch den Vorfall kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall im Leiblachtal.

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