Prügelei vor Nachtlokal: Security-Mitarbeiter setzte Pfefferspray ein

In der Nacht auf den Pfingstsonntag kam es vor einem Nachtlokal in Lustenau (Vorarlberg) zu einer Rauferei mit 15 Personen. Weil ihnen der Zutritt verwehrt wurde, eskalierte die Situation. Mehrere Personen wurden verletzt.

Ein Security-Mitarbeiter zog eine Polizeistreife hinzu, um die Rauferei vor dem Lokal zu beenden.

Ein Security-Mitarbeiter zog eine Polizeistreife hinzu, um die Rauferei vor dem Lokal zu beenden.

Am Pfingstsonntag, den 24. Mai 2026, kam es gegen 3 Uhr nachts vor einem Nachtlokal in Lustenau zu einer größeren Rauferei mit bis zu 15 Beteiligten. Den Personen wurde kurz zuvor von den Security-Mitarbeitern der Zutritt verwehrt.

Polizeistreife wurde angefordert

Danach kam es zwischen den Personen aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit, wobei es zu mehreren Faustschlägen und Fußtritten kam. Ein Security-Mitarbeiter versuchte noch vor dem Eintreffen der Polizei die Situation mittels Pfefferspray zu beruhigen. Die rasch eingetroffenen Polizeistreifen konnten die Lage schnell unter Kontrolle bringen.

Sechs Personen durch Pfefferspray handlungsunfähig gemacht

Durch den Pfeffersprayeinsatz des Security-Mitarbeiters wurden sechs Personen kontaminiert und mussten anschließend von der Rettung vor Ort erstversorgt werden. Eine Person erlitt eine Rissquetschwunde an der Stirn. Laut bisherigem Erkenntnisstand wurde niemand schwer verletzt.