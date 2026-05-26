16-Jährige wehrt sich mit Pfefferspray nach Angriff – Hinweise gesucht

Eine 16-Jährige konnte am Freitag in Dornbirn einen unbekannten Angreifer mit Tritten und Pfefferspray in die Flucht schlagen. Sie erlitt oberflächliche Verletzungen. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Am Freitag, 22. Mai 2026 gegen 22.30 Uhr kam es in Dornbirn (Vorarlberg) zu einer versuchten absichtlich schweren Körperverletzung durch einen bislang unbekannten männlichen Täter. „Der Vorfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Dr.-Anton-Schneider-Straße/Edlach auf Höhe der Einfahrt zur Fahrradunterführung“, so die Polizei Vorarlberg in einer Aussendung. „Das 16-jährige weibliche Opfer wehrte sich mittels mehrerer Fußtritte gegen den Angriff und konnte sich durch den Einsatz eines mitgeführten Pfeffersprays vom Griff des Täters befreien“. Sie wurde mittels Rettung in ein Krankenhaus verbracht. Die 16-Jährige erlitt mehrere oberflächliche Verletzungen im Bereich des Bauches. Diese wurden durch einen spitzen Gegenstand verursacht. Das Opfer konnte das Krankenhaus noch am selben Abend verlassen. Das Motiv für die Tat ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise gesucht

Nach intensiven Ermittlungen ersucht die Polizeiinspektion Dornbirn um zweckdienliche Zeugenhinweise unter +43 (0) 59 133 8140. Der unbekannte Täter sei ca. 175cm groß, dunklerer Teint und trug eine dunkle Hose sowie ein schwarzes Langarmshirt mit gelb oder orangenem Schulterbereich.