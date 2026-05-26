Kindergarten evakuiert – Rauch kam aus Heizraum

Aufregung am Dienstagmittag im Kindergarten Kehlegg in Dornbirn: Wegen einer Heizungsstörung kam es zu einer Rauchentwicklung.

Als die Feuerwehr eintraf waren bereits alle aus dem Gebäude draußen.

Als die Feuerwehr eintraf waren bereits alle aus dem Gebäude draußen.

Am Dienstagmittag kam es im Kindergarten Kehlegg in Dornbirn (Vorarlberg) zu einem Feuerwehreinsatz. Im Heizraum des Gebäudes war eine Rauchentwicklung festgestellt worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Kinder und Angestellten das Gebäude sicher verlassen.

Rasche Entwarnung

Die Feuerwehr untersuchte den betroffenen Kellerbereich. Dabei konnte rasch Entwarnung gegeben werden: Ein Brand war nicht ausgebrochen. Ursache für den Rauch war eine technische Störung an der Heizungsanlage. Der Kindergartenbetrieb konnte weitergeführt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 16:12 Uhr aktualisiert