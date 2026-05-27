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/ ©Montage: Canva/Facebook/Daniel Allgäuer
auf dem bild von 5min.at sieht man daniel allgäuer.
Der 61-jährige Daniel Allgäuer war neben seiner politischen Tätigkeit auch Landwirt.
Feldkirch
27/05/2026
Persönliche Gründe

Vorarlberg: FPÖ-Landesrat Allgäuer tritt zurück

Sicherheitslandesrat Daniel Allgäuer legt sein Amt zurück. Das hat der FPÖ-Politiker Mittwochvormittag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Die Gründe: Rückenprobleme und fehlende Zeit mit der Familie.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Sein Nachfolger soll der FPÖ-Landtagsabgeordnete Markus Klien werden, heißt es am Mittwoch, den 27. Mai im Zuge der Pressekonferenz. Laut Daniel Allgäuer (FPÖ) handle es sich um eine persönliche und selbstbestimmte Entscheidung, die er nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit den Parteigremien getroffen habe. Die Gründe seien wiederkehrende Rückenprobleme sowie der Faktor fehlende Zeit mit der Familie.

„Große Chance und Verantwortung zugleich“

Für Allgäuer war der Eintritt in die Landesregierung nach vielen Jahren in der Opposition eine große Chance und eine große Verantwortung zugleich, sagt der Landesrat weiter. Der 61-Jährige war ab 2009 Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag und dort zwischen 2016 und 2019 Klubobmann der FPÖ. Im November 2024 wurde er Landesrat in der ÖVP-FPÖ-Landesregierung. Hier war er für die Bereiche Inneres und Sicherheit, Staatsbürgerschaft, Integration, Energie, Hochbau- und Gebäudewirtschaft sowie Maschinenbau und Elektrotechnik zuständig.

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