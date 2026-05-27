Sicherheit am Bodensee: Bregenz startet gratis Verleih von Schwimmbojen

Nach dem umfassenden Umbau des Seebades Bregenz startet die Stadt mit einer österreichweiten Neuheit in die Badesaison. An zwei Badestellen am Bodensee wurden jeweils zehn gut sichtbare Schwimmbojen installiert, die sich Badegäste ab sofort kostenlos ausborgen können. Die vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) zur Verfügung gestellten Bojen erhöhen die Sichtbarkeit im Wasser und bieten zudem ein wasserdichtes Staufach für Wertgegenstände. Die Handhabung ist denkbar einfach: Boje nehmen, Hüftgurt anlegen und nach dem Schwimmen wieder zurückhängen. Bürgermeister Michael Ritsch betont die Wichtigkeit der Maßnahme: „Mit dem kostenlosen Bojenverleih möchten wir den Badegästen eine einfache Möglichkeit bieten, ihre eigene Sicherheit im Wasser zu erhöhen.“ Die Initiative wird auch von der Wasserrettung Vorarlberg unterstützt.

Lebensretter im offenen Gewässer

Laut KFV ertranken in Vorarlberg zwischen 2015 und 2024 insgesamt 22 Menschen – allein im Jahr 2024 gab es zwei Totet am Bodensee (17 im gesamten Seegebiet). Martin Pfanner vom KFV stellt klar: „Wer sich in offenen Gewässern vom Ufer entfernt, sollte eine Schwimmboje mitführen. Falls man müde wird, kann man sich daran festhalten.“ Die Experten betonen jedoch, dass Bojen lediglich eine Unterstützung für gute Schwimmer sind und keine vollwertige Rettungsweste ersetzen.