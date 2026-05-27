Schilfbrand: 150 Quadratmeter Grünfläche in Flammen

Am Mittwoch, 27. Mai 2026 kam es gegen 10 Uhr hinter einem Gasthaus in Götzis zu einem Schilfbrand. Dabei geriet eine rund 150 m² große Grünfläche in Brand und wurde teilweise bereits abgebrannt.

Die Feuerwehr Götzis, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Als mögliche Brandursache wird ein Komposthaufen vermutet. „Erhebungen zufolge entsorgte der 62-jährige Besitzer der Grünfläche am Morgen Grünmüll beim Kompost“, heißt es von der Polizei Vorarlberg. Zudem dürfte er Asche eines am Vortag entzündeten Feuers in einer Feuerschale gemeinsam mit dem Grünmüll entsorgt haben. „Personen oder Gebäude waren zu keiner Zeit gefährdet“, so abschließend.