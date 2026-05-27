Mehrere Fahrzeuge beschädigt: 91-jährige Autofahrerin kracht gegen Baum

Möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor eine 91-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag in Lustenau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und streifte mehrere Autos bevor sie mit einem Baum kollidierte.

Am Mittwoch, 27.Mai 2026 gegen 11.35 Uhr kam es in der Schützengartenstraße in Lustenau zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 91-jährige Auto-Lenkerin verlor aus bislang unbekannter Ursache, möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. „Die Lenkerin kam zunächst links von der Fahrbahn ab und touchierte ein abgestelltes Fahrzeug“, so die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung. In weiterer Folge geriet sie rechts von der Fahrbahn, streifte zwei weitere geparkte PKW und kollidierte schließlich mit einem Baum, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Ins Krankenhaus gebracht

„Die 91-Jährige wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert“, heißt es. Der durchgeführte Alkotest verlief negativ. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge, ein Baum sowie zwei Begrenzungspfosten beschädigt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz standen das Rote Kreuz Lustenau, die Bundespolizei Lustenau sowie der ÖAMTC