Medizinischer Notfall? Autofahrerin kracht in Supermarkt

Ein medizinischer Notfall dürfte am Freitag in Lustenau einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst haben. Eine Autofahrerin krachte dabei ungebremst in den Hintereingang eines Supermarkts.

Am 30. Mai verlor eine 53-jährige Autofahrerin gegen Mittag in Lustenau (Bezirk Dornbirn, Vorarlberg) die Kontrolle über ihr Fahrzeug – mit schweren Folgen. Sie krachte ungebremst gegen das Schiebetor des Hintereingangs eines Lebensmittelmarktes in der Jahnstraße. Wie die Polizei berichtet, dürfte der Auslöser für den Unfall ein medizinischer Notfall gewesen sein.

Ersthelfer handelten sofort

„Die Lenkerin war zunächst bewusstlos und wurde von couragierten Zeugen erstversorgt, bis Rettung und Notarzt eintrafen“, schildert die Polizei die Situation. Die Frau erlangte noch am Unfallort das Bewusstsein wieder und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung ins LKH Feldkirch eingeliefert. Am Auto und am Einfahrtstor entstand erheblicher Sachschaden. „Die Jahnstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Im Einsatz standen die Ortsfeuerwehr Lustenau, der Rettungsdienst und ein Notarztteam“, so die Polizei abschließend.