Mann spazierte mit Messer umher – Passanten schlugen Alarm

Ein Polizeieinsatz am Samstagabend entlang der Frutz sorgte für Aufregung. Nach mehreren Meldungen über einen Mann mit Messer trafen die Beamten vor Ort auf drei stark alkoholisierte Männer.

Am 30. Mai, um kurz nach 18.30 Uhr gingen mehrere Meldungen bei der Polizei ein, dass sich am Spazierweg bei der Frutz ein Mann mit einem Messer aufhalten soll.

Am 30. Mai, um kurz nach 18.30 Uhr gingen mehrere Meldungen bei der Polizei ein, dass sich am Spazierweg bei der Frutz ein Mann mit einem Messer aufhalten soll.

Am 30. Mai, um kurz nach 18.30 Uhr gingen mehrere Meldungen bei der Polizei ein, dass sich am Spazierweg bei der Frutz ein Mann mit einem Messer aufhalten soll. Vor Ort konnten drei stark alkoholisierte Männer festgestellt werden, welche sich offenbar zuvor gegenseitig attackiert hatten, wodurch eine Person leichte Verletzungen davontrug.

Suchtmittel sichergestellt

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnte jedoch kein Messer festgestellt werden, trotz Einsatz eines Diensthundes, welcher die Umgebung absuchte. Jedoch führten zwei der Männer eine geringe Menge Suchtgift mit sich, das sichergestellt wurde. Alle Beteiligten werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.