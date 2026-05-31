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Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Person auf dem Motorrad.
Der 73-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall an Schulter, Knie und am Rücken verletzt.
L200 / Vorarlberg
31/05/2026
Verletzt

Motorradunfall auf der L200: 73-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Ein 73-jähriger Motorradfahrer ist auf der L200 bei der Ausfahrt Seebachtunnel (Vorarlberg) schwer gestürzt. Er musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich Samstagnachmittag, am 30. Mai 2026 gegen 16.57 Uhr. Der 73-jährige Deutsche war dabei mit seinem Kleinmotorrad von Warth kommend auf der L200 in Richtung Schoppernau unterwegs, als er bei der Ausfahrt Seebachtunnel stürzte. In weiterer Folge rutschte er über die Gegenfahrbahn und blieb verletzt liegen, berichtet die Polizei nun. Das Kleinmotorrad stürzte über die Brücke auf den darunterliegenden Wanderweg.

Verunfallter Motorradfahrer ins Krankenhaus geflogen

Der Verunfallte wurde mit Verletzungen an der linken Schulter, dem linken Knie und am Rücken ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen. Im Einsatz befanden sich das Rote Kreuz, die Feuerwehr, die Bergrettung, ein First Responder, der Notarzthubschrauber und die Polizei.

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