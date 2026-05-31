Motorradunfall auf der L200: 73-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Ein 73-jähriger Motorradfahrer ist auf der L200 bei der Ausfahrt Seebachtunnel (Vorarlberg) schwer gestürzt. Er musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich Samstagnachmittag, am 30. Mai 2026 gegen 16.57 Uhr. Der 73-jährige Deutsche war dabei mit seinem Kleinmotorrad von Warth kommend auf der L200 in Richtung Schoppernau unterwegs, als er bei der Ausfahrt Seebachtunnel stürzte. In weiterer Folge rutschte er über die Gegenfahrbahn und blieb verletzt liegen, berichtet die Polizei nun. Das Kleinmotorrad stürzte über die Brücke auf den darunterliegenden Wanderweg.

Verunfallter Motorradfahrer ins Krankenhaus geflogen

Der Verunfallte wurde mit Verletzungen an der linken Schulter, dem linken Knie und am Rücken ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen. Im Einsatz befanden sich das Rote Kreuz, die Feuerwehr, die Bergrettung, ein First Responder, der Notarzthubschrauber und die Polizei.