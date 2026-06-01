Gläubiger „schicken“ Restaurant-Betreiber in die Insolvenz

Über das Vermögen der "Widos Happiness Gastronomie GmbH" wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) eröffnet. Neun Dienstnehmer sind betroffen, betrieben wurde ein Café-Restaurant.

Auf Gläubigerantrag wurde das Konkursverfahren des Unternehmens mit Standort in Vandans (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) eröffnet, die Verbindlichkeiten liegen laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) und Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) bei derzeit rund 373.500 Euro. Neun Dienstnehmer und 33 Gläubiger sind betroffen, die Ursache der Insolvenz ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Das Unternehmen betreibt ein Café-Restaurant mit dem Betriebsnamen „Widos“, so der AKV.

Bisher kein Antrag auf Sanierung des Unternehmens

Der KSV1870 weiter: „Die Gründe dieser Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details müssen nun erhoben werden.“ Ob das Unternehmen fortgeführt wird bzw. überhaupt werden kann, wird der Masseverwalter kurzfristig entscheiden. Ein Antrag auf eine Sanierung ist jedenfalls bisher nicht eingebracht worden.

Betreiber: „Haben lange gekämpft…“

Auf der hauseigenen Website meldet sich der Betreiber ebenfalls zu Wort. „Wir haben lange gekämpft und versucht, uns gegen die schwierige Situation zu stemmen, das Ruder noch einmal herumzureißen. Leider hat unsere Kraft am Ende nicht mehr ausgereicht.“ Es sei ihnen „nicht mehr möglich, das Widos weiterzuführen und erneut zu öffnen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 14:37 Uhr aktualisiert