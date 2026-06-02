Technischer Defekt in Küche führt zu großflächigem Brand

Kurz nach 0 Uhr in der Nacht auf Dienstag kam es in Dornbirn zu schlimmen Szenen: Eine Wohnung stand in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.

Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein 39-Jähriger musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein 39-Jähriger musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Am 2. Juni 2026 kurz nach Mitternacht wurden Einsatzkräfte zu einem Brandereignis in der Bäumlegasse in Dornbirn alarmiert. Beim Eintreffen der ersteinschreitenden Beamten schlugen auf der Nordseite des Gebäudes im rückwärtigen Bereich Flammen aus zwei Fenstern einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Das Feuer hatte bereits auf den darüberliegenden Dachstuhl übergegriffen.

Es entstand erheblicher Brandschaden, Wohnung nicht mehr bewohnbar

Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung hatten das Gebäude bereits verlassen und befanden sich in Sicherheit. Die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn übernahm die Brandbekämpfung und konnte das Feuer innerhalb von rund 30 Minuten vollständig löschen. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die betroffene Wohnung ist aufgrund der Brandschäden derzeit nicht mehr bewohnbar.

39-Jähriger verletzt ins Spital eingeliefert

Ein 39-jähriger Bewohner erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Spital eingeliefert. Ein weiterer Bewohner blieb nach eigenen Angaben unverletzt und verweigerte eine ärztliche Behandlung. Nach aktuellem Stand wird von einem technischen Defekt im Bereich der Küche als Brandursache ausgegangen. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Vorarlberg dauern an.