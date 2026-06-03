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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Feuerwehrauto bei Nacht
In Fußach kam es in der Nacht zu einem Feuerwehreinsatz.
Fußach
03/06/2026
Feuerwehr im Einsatz

Müllsack im Keller in Vollbrand: Bewohner evakuiert

In der Nacht auf Mittwoch mussten die Bewohner einer Wohnanlage in Fußach evakuiert werden. Im Kellerabteil brach ein Feuer aus. Wie es genau zu dem Brand kam, wird derzeit ermittelt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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Gegen 0.30 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung im Kellerbereich einer Wohnanlage in Fußach (Bezirk Bregenz, Vorarlberg). Die Bewohner wurden daraufhin vorsorglich evakuiert, während die Feuerwehr die Löscharbeiten übernahm, wie die Polizei mitteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein vor einem Kellerabteil abgestellter Müllsack in Vollbrand. „Das Feuer dürfte sich von dort auf angrenzende Kellerabteile ausgebreitet haben“, heißt es. Ein zunächst als mögliche Brandursache in Betracht gezogener Heizstrahler konnte von der Feuerwehr ausgeschlossen werden.

25 Einsatzkräfte vor Ort

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr stand mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Rettung war mit rund zehn Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.

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