Waffengeschäft mit Auto gerammt – Täter auf der Flucht

Spektakuläre Szenen spielten sich in der Nacht in Feldkirch-Altenstadt ab. Unbekannte Täter nutzten ein Auto als Rammbock, um in ein Waffengeschäft einzubrechen. Doch der Plan ging schief – die Täter ergriffen die Flucht.

Der Einbruchsversuch ereignete sich gegen 2.30 Uhr. Die unbekannten Täter fuhren mit einem Auto gegen die Auslage eines Waffengeschäfts in Feldkirch-Altenstadt (Vorarlberg), um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. „Der Einbruchsversuch misslang jedoch, sodass die Täter nicht in das Geschäft gelangten“, so die Polizei. Daraufhin ergriffen sie die Flucht und ließen das Fahrzeug am Tatort zurück.

Fahndung ohne Erfolg: Zeugen werden gebeten sich zu melden

Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg geführt und laufen weiter. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zeugen, die in diesem Bereich oder in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg zu melden.