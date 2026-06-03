E-Scooter-Kontrollen: Für sechs Fahrer hagelt es Anzeigen

In mehreren Vorarlberger Bezirken können sich am heutigen Mittwoch, den 3. Juni, E-Scooter-Fahrer über Anzeigen ärgern. Die Hauptvergehen: Keine Helme trotz Pflicht und massive Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Im Rahmen von Kontrollen wurden am 3. Juni 2026 in den Vorarlberger Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch rund 35 E-Scooter einer genaueren Überprüfung unterzogen. Besonderes Augenmerk galt dabei der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Bei insgesamt fünf Fahrzeugen wurde diese Grenze deutlich überschritten. Der höchste gemessene Wert lag bei 42 km/h.

Nur fünf von elf Lenkern fuhren mit Helm

Darüber hinaus wurde die Einhaltung der Helmpflicht kontrolliert. Von insgesamt elf kontrollierten Lenkern unter 16 Jahren, für die eine Helmpflicht besteht, trugen lediglich fünf einen entsprechenden Schutzhelm. Bei den Kontrollen stellte die Polizei außerdem fest, dass einige E-Scooter noch nicht den seit dem 1. Mai 2026 geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprachen. Konkret fehlten bei diesen Fahrzeugen die nun vorgeschriebenen Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker).

Sechs Anzeigen und zwei Organmandate

Neben der Ahndung von Verstößen lag der Schwerpunkt der Aktion insbesondere auf Prävention und Bewusstseinsbildung. Die Polizeibediensteten informierten die Verkehrsteilnehmer über die geltenden Vorschriften und die Bedeutung eines sicheren Umgangs mit E-Scootern im Straßenverkehr. Insgesamt wurden sechs Anzeigen erstattet sowie zwei Organmandate eingehoben. Die Polizei weist darauf hin, dass auch künftig jederzeit mit weiteren Kontrollen gerechnet werden muss.