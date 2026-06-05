Frontalkollision nach Unfall: Frau bei schwerem Unfall auf A14 verletzt

Auf der A14 auf Höhe der Anschlussstelle Dornbirn Nord (Vorarlberg) ist es am Freitag, 5. Juni 2026 gegen 10.10 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei Autos und einem Sattelkraftfahrzeug gekommen. Eine Person wurde verletzt.

Wie die Polizei berichtet, ist ein 62-jähriger Mann mit seinem Auto bei der Anschlussstelle Dornbirn Nord in Richtung Deutschland auf die Autobahn aufgefahren, seine 63-jährige Frau war am Beifahrersitz. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf die erste Fahrspur wechseln wollte, ist es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Sattelkraftfahrzeug gekommen. Dadurch wurde das Auto des Mannes auf die Überholspur und die dortigen Leitschienen geschleudert, wo es schwer beschädigt entgegen der Fahrtrichtung stehen blieb.

Beifahrerin verletzt ins Krankenhaus gebracht

Zur selben Zeit fuhr auf ebenjener zweiten Fahrspur ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Daher kollidierte er frontal mit dem Unfallauto. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im stehenden Fahrzeug verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung musste die Überholspur in Richtung Deutschland gesperrt werden.