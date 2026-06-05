Raub: Jugendliche wollen von 15-Jährigem Geld und Snacks

Ein 15-Jähriger wurde in Dornbirn (Vorarlberg) Freitagnachmittag von drei Jugendlichen ausgeraubt, berichtet die Polizei nun. Diese sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Freitagnachmittag, am 5. Juni 2026 gegen 13.20 Uhr, wurde ein 15-Jähriger beim Bahnhof Dornbirn Schoren am ersten Bahnsteig von drei ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen. In weiterer Folge haben diese unter Androhung von Gewalt Geld und Snacks aus einem Automaten mit kontaktloser Bezahlung verlangt. Ein Passant forderte daraufhin die Jugendlichen auf, den 15-Jährigen in Ruhe zu lassen.

Polizei bittet jetzt um Hilfe

Nachdem er von den drei Jugendlichen aber ebenfalls angepöbelt und beleidigt wurde, entfernte er sich wieder, so die Polizei. Sowohl Täter als auch Opfer stiegen in den Zug in Richtung Oberland. Die Beamten bitten nun den Passanten sowie weitere potentielle Zeugen des Vorfalls, sich mit der Inspektion in Dornbirn unter der Nummer +43 59133 8140 100 in Verbindung zu setzen.