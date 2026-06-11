Brand in Mehrparteienhaus: Fünf Bewohner evakuiert

Ein Glimmbrand in einem Mehrparteienhaus hat am Mittwochabend in Bludenz für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei gesorgt. Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es am 10. Juni gegen 21 Uhr in dem Wohnhaus zu einer starken Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und veranlassten die Evakuierung der Bewohner. Insgesamt mussten fünf Personen das Gebäude verlassen. Glücklicherweise blieb der Vorfall ohne Verletzte.

Brandherd im Elektroverteiler entdeckt

Wie die Ermittlungen ergaben, ging der Brand von einem Elektroverteiler im Gebäude aus. Dort entwickelte sich ein Glimmbrand, der für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch lokalisieren und unter Kontrolle bringen. Bereits gegen 21.15 Uhr war es den Einsatzkräften gelungen, den Glimmbrand zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Anzeichen für ein Fremdverschulden gibt es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht. Im Einsatz standen zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Bundespolizei. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt.