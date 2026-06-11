Naturphänomen: Wasserhose am Bodensee gesichtet

Die Windhose wurde von mehreren Passanten von der Lindauer Insel aus in Richtung Bregenz beobachtet. Auch wenn der Deutsche Wetterdienst (DWD) an der Stelle des Sees keine genauen Winddaten messen konnte, geht man davon aus, dass es sich anhand der vorliegenden Bilder um eine Wasserhose handeln müsste. Auch Winddaten aus Lindau würden das nahelegen, wo sturmähnliche Höchstwerte erreicht wurden.

Wasserhosen treten zwei- bis dreimal jährlich am Bodensee auf

Bei der Wasserhose handelt es sich um ein spannendes, aber eben auch am Bodensee stattfindendes Wetterereignis. Zum letzten Mal richtig Schlagzeilen gemacht hat eine solche Wasserhose im Juli 2025, laut DWD sind Phänomene wie diese zwei- bis dreimal jährlich zu sehen. Dann aber normalerweise eher nicht im Juni sondern im Frühherbst, wenn die Wassertemperaturen schon etwas höher sind und die Entstehung dementsprechend begünstigen.