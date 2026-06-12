Milch-Lastwagen stürzt Hang hinab: Lenker verletzt

In Egg (Bregenzerwald, Vorarlberg) ist am Freitagmorgen ein Milch-Tankwagen von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug stürzte einen Abhang hinunter und überschlug sich dabei mehrfach. Der Fahrer wurde verletzt.

Der Lenker schaffte es, sich trotz des heftigen Absturzes noch aus eigener Kraft aus dem demolierten Führerhaus befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Lenker schaffte es, sich trotz des heftigen Absturzes noch aus eigener Kraft aus dem demolierten Führerhaus befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 6 Uhr Früh, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Milch-Tankwagen. Der Fahrer hatte aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein tonnenschweres Fahrzeug verloren und kam mit diesem von der Straße ab.

LKW mehrfach überschlagen und schwer beschädigt

Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrfach und wurde massiv beschädigt. Der Fahrer erlitt Verletzungen. Er schaffte es jedoch, sich selbst aus dem Wrack zu befreien und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Genaue Informationen zur Schwere der Verletzungen stehen aktuell noch aus.