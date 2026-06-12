Traditions-Blumenhandel insolvent, 23 Mitarbeiter betroffen

Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, hat 23 Dienstnehmer und ist nun in die Pleite geschlittert. Die Passiva liegen laut KSV1870 bei rund 2,5 Millionen Euro, das Unternehmen hat das Sanierungsverfahren selbst beantragt. 30 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Die „Rosen Waibel Handelsgesellschaft m.b.H.“ beschäftigt sich mit dem Handel und Vertrieb von Blumen. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) wird auch ein Gartencenter betrieben, das im Jahr 2022 umfassend modernisiert wurde.

Die Gründe der Insolvenz der Rosen Waibel Handelsgesellschaft m.b.H.

Als Ursache für die Insolvenz gibt der Traditions-Blumenhandel an, dass sich die Kaufkraft bei wesentlichen Käuferkreisen durch die Inflation verringert hätte und dies zu Überkapazitäten am Markt und einer damit einhergehenden, verschärften Wettbewerbssituation geführt hätte. Letztlich hatte das zur Folge, dass die Kunden der Schuldnerin nicht mehr die erforderlichen Mengen abgenommen hätten. Das Familienunternehmen soll jedenfalls weiter bestehen. Dazu soll es restrukturiert werden. Man möchte sich künftig auf den wirtschaftlich tragfähigen Bereich des Gartencenters konzentrieren, so der AKV. Zudem soll ein Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote eingebracht werden. Bezahlt werden soll diese binnen zwei Jahren nach einer möglichen Annahme des Sanierungsplans, so der KSV1870 abschließend.