Crash: 16-jähriger Biker bei Kollision schwer verletzt

Am heutigen Samstag, dem 13. Juni 2026, kam es gegen 13.30 Uhr auf der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall. Das berichten mehrere Medien. Ein 16-jähriger Jugendlicher war mit seiner Motocross-Maschine in Fahrtrichtung Bregenz unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem Kleintransporter kam. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Jugendliche wurde mit dem Helikopter in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die Rheinstraße musste im betroffenen Abschnitt für den Verkehr gesperrt werden.