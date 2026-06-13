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Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber
Nach einer Kollision mit einem Klein-Lkw musste ein 16-jähriger Motocross-Fahrer ins Krankenhaus geflogen werden.
Rheinstraße
13/06/2026
Heli-Einsatz

Crash: 16-jähriger Biker bei Kollision schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall forderte heute Mittag die Einsatzkräfte auf der Rheinstraße. Ein jugendlicher Motocross-Fahrer krachte in einen Transporter und erlitt Kopfverletzungen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Am heutigen Samstag, dem 13. Juni 2026, kam es gegen 13.30 Uhr auf der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall. Das berichten mehrere Medien. Ein 16-jähriger Jugendlicher war mit seiner Motocross-Maschine in Fahrtrichtung Bregenz unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem Kleintransporter kam. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Jugendliche wurde mit dem Helikopter in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die Rheinstraße musste im betroffenen Abschnitt für den Verkehr gesperrt werden.

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