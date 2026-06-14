Wildkamera zeigt: Braunbär zieht mitten durch Vorarlberger Tal

Ein Bär ist im Ländle unterwegs: Nach einer ersten Sichtung im Brandnertal gibt es nun den zweiten Beweis für die Anwesenheit eines Braunbären in Vorarlberg. In der Nacht auf den vergangenen Freitag (12. Juni 2026) schnappte eine Wildkamera im Silbertal zu und lieferte ein Foto des Tieres. Experten gehen laut einem Bericht des ORF stark davon aus, dass es sich dabei um denselben Bären wie in Brand handelt – möglicherweise um den sogenannten „Landecker Bären“, der aus Tirol herübergewandert ist.

Völlig unauffällig

Bislang verhält sich der pelzige Wanderer absolut vorbildlich. Das Tier ist extrem scheu und es wurden bisher weder Schäden an Nutztieren gemeldet noch kam es zu direkten Begegnungen mit Menschen. Wie der ORF berichtet, wäre die Anwesenheit des Bären ohne die automatischen Kamerafotos vermutlich komplett unbemerkt geblieben. Eine dauerhafte Ansiedlung in Vorarlberg gilt ohnehin als unwahrscheinlich: Bären bevorzugen extrem ruhige, großflächige Gebiete. Das Durchqueren von stark befahrenen Straßen und Siedlungen im Rheintal ist für die Tiere ungünstig, weshalb Experten vermuten, dass sich der Bär bereits wieder auf dem Rückzug Richtung Tirol befindet.