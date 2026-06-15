Jugendlicher am Bahnhof mit Waffe bedroht: 16-Jähriger in U-Haft

Ein 15-Jähriger soll am Sonntagabend am Bahnhof Bregenz mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein. Zwei Tatverdächtige wurden kurz darauf von der Polizei festgenommen.

Ein 16-Jähriger soll einen 15-Jährigen am Bahnhof mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben.

Ein 16-Jähriger soll einen 15-Jährigen am Bahnhof mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.48 Uhr. Der Vater des Jugendlichen verständigte die Polizei, nachdem sein Sohn von mehreren Personen bedroht worden sein soll. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte rasch zum Erfolg: Die Beamten konnten zwei Tatverdächtige anhalten.

Schreckschusswaffe sichergestellt

Bei einem 16-jährigen Beschuldigten fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche den 15-Jährigen damit bedroht und ihn zu einem Kampf gezwungen haben soll. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde über den 16-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt.

Weitere Vorwürfe im Raum

Der Beschuldigte steht zudem im Verdacht, bereits Anfang Juni mehrere Nötigungen sowie eine Körperverletzung zum Nachteil desselben Jugendlichen begangen zu haben. Die Vorfälle sollen sich rund um das Frühlingsfest in Bregenz ereignet haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die beim Frühlingsfest am 6. Juni Beobachtungen zu Auseinandersetzungen, Bedrohungen, Nötigungen oder einer Körperverletzung gemacht haben. Auch Foto- oder Videoaufnahmen könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle in Bregenz unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8120 entgegen.