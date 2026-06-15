Jugendliche ausgeforscht: Polizei klärt Raub bei Dornbirner Bahnhof

Die drei Jugendlichen wollten vom 15-Jährigen Geld und Snacks aus einem Automaten und drohten ihm Gewalt an, sollte er nicht handeln. Auch ein vorbeikommender Passant, der die drei aufforderte, den 15-Jährigen in Ruhe zu lassen, wurde von ihnen angepöbelt und beleidigt, berichtete die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnten nun drei Tatverdächtige ausgeforscht werden. Zwei der drei sind noch minderjährig (12 und 13 Jahre alt), einer ist 14 Jahre alt. „Es erfolgen entsprechende Berichterstattungen an die Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft“, so die Polizei.