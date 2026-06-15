Nach 300 Jahren: Traditionsgasthaus in Insolvenz geschlittert – „schweren Herzens…“

Das Gasthaus Adler gibt es in Bregenz-Fluh bereits seit knapp 300 Jahren. Nun ist der Einzelunternehmer und Betreiber des Gasthauses in Insolvenz geschlittert. Geschlossen hat man bereits seit Ende Mai 2026.

„Schweren Herzens müssen wir euch darüber informieren, dass das Restaurant im Adler bis auf Weiteres leider dauerhaft geschlossen bleibt. Wir möchten uns bei euch allen von ganzem Herzen für eure Treue, eure Unterstützung und die vielen unvergesslichen, gemeinsamen Momente bedanken. Ihr habt die Zeit auf der Fluh für uns zu etwas ganz Besonderem gemacht“, haben sich die Betreiber des Gasthaus Adler in Bregenz bereits Ende Mai 2026 via Instagram an ihre Kunden gewendet. Nun ist auch klar, wieso man das Traditionsgasthaus bis auf Weiteres schließen musste.

©Friedrich Böhringer Die Betreiber des Gasthaus Adler in Bregenz-Fluh haben mit Ende Mai „bis auf Weiteres“ geschlossen.

Betreiber des Gasthauses Adler: Konkursverfahren eröffnet

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun nämlich berichten, wird über das Vermögen des Betreibers am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren mit Masseverwalter eröffnet. Die Passiva liegen bei rund 60.000 Euro, laut eigenen Angaben sind zwei Dienstnehmer und 15 Gläubiger von der Insolvenz betroffen.

Gründe für Insolvenz noch unklar

Noch unklar sind die Gründe für das Abgleiten in die Pleite, auch nicht gewiss ist, ob noch geplant ist, Anträge auf eine Entschuldung einzubringen. Beides wird im Zuge des Verfahrens noch zu klären sein. Die weitere Vorgangswiese bleibt daher auch abzuwarten, so AKV und KSV1870.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 15:53 Uhr aktualisiert