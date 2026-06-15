19-Jähriger überholt Zivilstreife, rast mit 173 km/h im 70er über Landesstraße

Einen Extremraser hat die Polizei Samstagabend, am 13. Juni 2026, in Lustenau (Vorarlberg) aus dem Verkehr gezogen. Der 19-Jährige war mit bis zu 173 km/h im 70er unterwegs und hat dabei auch eine Zivilstreife überholt.

Auf der L204 ist der 19-Jährige an der Polizei vorbei und später dann mit bis zu 173 km/h im 70er gerast.

Auf der L204 ist der 19-Jährige an der Polizei vorbei und später dann mit bis zu 173 km/h im 70er gerast.

Am Samstag, 13. Juni 2026, war eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Vorarlberg gegen 18.10 Uhr gerade auf der L204 in Lustenau in Richtung Dornbirn unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr auf Höhe eines Fast Food Restaurants wurden sie plötzlich von einem schwarzen VW Golf mit deutschem Kennzeichen überholt. Im Auto saß ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Dornbirn, der sich noch in der Probezeit befand.

19-Jähriger raste auch in Busspur

Wie die Polizei berichtet, hat er der junge Autofahrer sein Fahrzeug weiter beschleunigt, eine Sperrfläche überfahren, ein weiteres Auto überholt und seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unter anderem auf der Busspur in Richtung Dornbirn fortgesetzt. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und haben beim 19-Jährigen in der 70er-Beschränkung Geschwindigkeiten von bis zu 173 km/h gemessen.

Auto und Führerschein weg

„Nach Abzug der Messtoleranz ergibt sich eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 94 km/h“, so die Beamten. Das Auto des 19-Jährigen wurde vorläufig beschlagnahmt, seinen Führerschein ist er bis auf Weiteres ebenfalls los. Außerdem wird er noch der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.