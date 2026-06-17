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/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Kind im Auto, welches mit seiner Hand gegen die Autoscheibe drückt und ein Bild mit einem Hammer und einer gebrochenen Autoscheibe.
Ein Kleinkind wurde am Dienstagnachmittag in einem Auto in Vorarlberg eingeschlossen.
Wolfurt
17/06/2026
Rettungsaktion

Schock für Mutter: Auto versperrte sich selbst, Kleinkind drin

Große Aufregung in Wolfurt in Vorarlberg: Ein Kleinkind wurde am Dienstag versehentlich in einem versperrten Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr musste eine Scheibe einschlagen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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Am 17. Juni wurde die Polizei Vorarlberg zu einem Einsatz in Wolfurt (Bezirk Bregenz) verständigt. Der Grund: Ein Kleinkind befand sich dort in einem versperrten Auto – gemeinsam mit den Fahrzeugschlüsseln.

Auto zu, Kind und Schlüssel drin

Die Lenkerin erklärte der Polizei, das Auto verlassen zu haben, um ihr beinahe einjähriges Kind aus der Babyschale am Beifahrersitz zu holen. Doch dann passierte es: Während sie um das Auto ging, versperrte sich der Pkw von selbst. Warum, ist derzeit noch nicht klar. Da sich die Fahrzeugschlüssel im Inneren befanden und das Kind im Fahrzeug eingeschlossen war, verständigte die Mutter die Feuerwehr.

Feuerwehr zerstörte Autofenster

Die Einsatzkräfte brachten an einem hinteren Seitenfenster eine Splitterschutzfolie an und zerstörten die Scheibe, um sich Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. „Das beinahe einjährige Kind konnte anschließend wohlauf aus dem Fahrzeug geborgen werden“, schildert die Polizei das glückliche Ende der Geschichte. Neben der Polizei standen drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Wolfurt mit insgesamt 16 Feuerwehrkräften im Einsatz.

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