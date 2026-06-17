Reizstoff ausgetreten: Supermarkt evakuiert

Bei einem Austritt eines unbekannten Reizgases in einem Lebensmittelmarkt in Sulz (Vorarlberg) wurden am heutigen Mittwoch drei Personen zur medizinischen Überwachung ins Krankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Insgesamt wurden 23 Personen durch die Mitarbeiter des Marktes vorsorglich aus dem Objekt evakuiert.

Insgesamt wurden 23 Personen durch die Mitarbeiter des Marktes vorsorglich aus dem Objekt evakuiert.

Am Mittwoch, den 17. Juni 2026, kurz vor Mittag wurden die Einsatzkräfte über einen unklaren beißenden Geruch in einem Lebensmittelmarkt in der Müsinenstraße in Sulz verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die Angestellten sowie die Kunden bereits außerhalb des Gebäudes.

Mitarbeiter evakuierten vorsorglich 23 Personen

Insgesamt wurden 23 Personen durch die Mitarbeiter des Marktes vorsorglich aus dem Objekt evakuiert. Grund dafür war ein wahrgenommener beißender Geruch, der bei mehreren Personen Reizhusten verursachte.

Feuerwehr überprüfte sämtliche technische Anlagen

Die Feuerwehr durchsuchte das Gebäude unter Atemschutz und führte umfangreiche Messungen durch. Dabei konnten keine technischen Gebrechen oder Hinweise auf ein Gasleck beziehungsweise andere gefährliche Stoffe festgestellt werden. Sämtliche technischen Anlagen, darunter Backöfen und die Klimaanlage, wurden vorsorglich außer Betrieb genommen und das Gebäude anschließend entlüftet. Zudem führten Techniker weiterer Fachfirmen ergänzende Messungen durch. Auch diese ergaben keine Hinweise auf die Ursache der Geruchsbelästigung.

Ursache konnte bislang nicht festgestellt werden

Nach erfolgter Entlüftung und erneuten Kontrollmessungen wurde der Lebensmittelmarkt mangels gegenteiliger Hinweise wieder freigegeben. Die Ursache für den beißenden Geruch konnte bislang nicht festgestellt werden. Drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Überwachung in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 19:07 Uhr aktualisiert