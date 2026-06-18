Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Vorarlberg

Ein maskierter Mann hat am späten Mittwochabend eine Tankstelle in Feldkirch-Altenstadt überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer, erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 17. Juni 2026 kurz vor 23 Uhr in einer Tankstelle in der Königshofstraße (Vorarlberg). Der mutmaßlich männliche Täter betrat das Gebäude maskiert und suchte den Weg zur Kassa. Dort bedrohte er die allein anwesende Angestellte mit einem Messer und forderte lautstark die Herausgabe von Bargeld.

Ermittlungen laufen

Nachdem ihm die geschockte Mitarbeiterin das Geld ausgehändigt hatte, ergriff der Täter die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine großräumige Fahndung im Stadtgebiet ein, die jedoch bislang ohne Erfolg blieb. Kriminaltechniker sicherten noch in der Nacht umfangreiche Spuren am Tatort. Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung der Polizei:

Der Gesuchte wird auf etwa 17 bis 25 Jahre geschätzt. Zum Tatzeitpunkt trug er auffällige weiße Schuhe, eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Schildkappe. Zeugenaufruf: Personen, die am Mittwochabend im Bereich der Königshofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg unter +43 (0) 59 133 80 3333 in Verbindung zu setzen.