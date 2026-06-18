Schüsse auf Hauskater in Dornbirn: Polizei sucht Zeugen

Grausamer Vorfall in Dornbirn (Vorarlberg): In den frühen Morgenstunden wurde im Stadtteil Forach ein Hauskater mit einem Luftdruckgewehr angeschossen und verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich der Vorfall gegen 3.45 Uhr früh. Eine bislang unbekannte Täterschaft feuerte mit einem Luftdruckgewehr auf den Europäisch-Kurzhaar-Kater. Es gelang dem Tier selbstständig zum Wohnhaus seines Besitzers zurückzukehren. Der Kater erlitt durch die Schüsse eine oberflächliche Verletzung im rechten Halsbereich. Er zu einem Tierarzt gebracht und medizinisch versorgt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei eingeleitet.

Zeugenaufruf der Polizei:

Personen, die in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden des 18. Juni 2026 im Bereich Forach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden dringend gebeten, sich unter +43 (0) 59 133 8140 zu melden.