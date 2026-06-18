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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man eine holzleiter und eine hand, die kirschen pflückt.
Der Mann zog sich beim Sturz von der Leiter Verletzungen am Rücken zu.
Bregenzerwald
18/06/2026
Halt verloren

Beim Kirschen Pflücken von Baum gestürzt: 63-Jähriger im Spital

Sturz beim Kirschenpflücken: Am Donnerstagmittag verlor ein 63-jähriger Wälder hoch oben im Baum den Halt. Er stürzte rund vier Meter tief auf den darunterliegenden Rasen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Am heutigen Donnerstag, den 18. Juni gegen 13.30 Uhr stürzte ein 63-jähriger Mann aus dem Bregenzerwald aus einer Höhe von 3 bis 4 Metern von einem Baum auf den Grasboden. Der Mann war mit dem Pflücken von Kirschen beschäftigt und verlor dabei den Halt.

Verletzt ins Landeskrankenhaus Bregenz geflogen

Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades im Rückenbereich mittels Rettungshubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

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