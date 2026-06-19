Transporter kaputt: Kälber ausgebüchst

Kurioser Vorfall auf der A14 in Vorarlberg: Heute Morgen herrschte helle Aufregung auf der Rheintalautobahn: Der Landesleitzentrale wurde gemeldet, dass sich mehrere Kälber auf der Fahrbahn befanden.

Der Tierhalter war bereits vor Ort. Die ausgebrochenen Kälber konnten von ihm bereits wieder eingefangen und gesichert werden.

Der Tierhalter war bereits vor Ort. Die ausgebrochenen Kälber konnten von ihm bereits wieder eingefangen und gesichert werden.

Am heutigen Freitag, den 19. Juni 2026, um 08.45 Uhr wurde der Landesleitzentrale gemeldet, dass sich mehrere Kälber auf der Rheintalautobahn (A14) in Fahrtrichtung Tirol auf Höhe der Autobahnabfahrt Bludenz/Montafon befinden würden.

Tierhalter beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vor Ort

Nach Einlangen der Meldung wurden zwei Polizeistreifen zum Vorfallsort entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Tierhalter bereits vor Ort. Die ausgebrochenen Kälber konnten von diesem bereits eingefangen und gesichert werden. Die durchgeführten Erhebungen ergaben, dass ein technischer Defekt am Transportanhänger zum Ausbrechen der Tiere geführt hatte. Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern bestand nicht.

Keines der Käber zu Schaden gekommen

Der Vorfall konnte rasch und ohne besondere Vorkommnisse abgewickelt werden. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. Vor Ort waren zwei Feuerwehrwägen, zwei Polizeisteifen sowie die Mitarbeiter der ASFINAG.