Verfolgungsjagd: 15-jähriger Mopedlenker flüchtet über Feld

In Ludesch im Walgau hat gestern Abend ein 15-Jähriger für eine filmreife Verfolgungsjagd gesorgt. Der Jugendliche war ohne Kennzeichen auf einem Moped unterwegs – und flüchtete in ein Feld.

Der 15-Jährige fuhr bei seiner Flucht vor der Polizei mit dem Moped in ein Feld. Auf Social Media soll zudem ein Video des Vorfalls kursieren.

Der 15-Jährige fuhr bei seiner Flucht vor der Polizei mit dem Moped in ein Feld. Auf Social Media soll zudem ein Video des Vorfalls kursieren.

Am gestrigen Donnerstag, den 18.06.2026, gegen 21 Uhr, missachtete ein 15-jähriger Jugendlicher, der ein Moped ohne Kennzeichentafel in Ludesch (Walgau, Vorarlberg) lenkte, eine Anhaltung der Polizei. Trotz Blaulicht und Folgetonhorn flüchtete der Lenker über ein Feld.

Zivilstreife konnte Jugendlichen anhalten

Die Zivilstreife konnte den Lenker stoppen, zu einer Berührung der Fahrzeuge soll es dabei laut Polizei nicht gekommen sein. Der Lenker wurde von Polizeibeamten mit Körperkraft zu Boden gebracht und dessen Identität festgestellt. Der Jugendliche verhielt sich in weiterer Folge kooperativ. Der betroffene Mopedlenker wird wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz angezeigt.

Video kursiert auf Social Media

Auf Instagram kursiert ein angebliches Video des Vorfalls, bei dem die Meinungen weit auseinander gehen: Zu sehen ist, die die Zivilbeamten den Burschen zu Boden drücken. Laut der Polizei werde der Vorfall sowie die damit in Zusammenhang stehende Amtshandlung seitens der Landespolizeidirektion Vorarlberg aktuell umfassend aufgearbeitet und geprüft. Hier lege man großen Wert auf eine objektive, transparente und rechtsstaatliche Aufarbeitung von Amtshandlungen. Sofern sich aus den Ergebnissen weiter Handlungsbedarf ergibt, werden die entsprechenden Maßnahmen gesetzt, heißt es seitens der Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert