Fallschirm öffnete sich nicht – Wingsuit-Springer schwer verletzt

Ein Wingsuit-Unfall ereignete sich am Sonntagmittag, dem 21. Juni 2026, im Bereich des Flugplatzes Hohenems (Vorarlberg). Gegen 12.05 Uhr nahm der Mann gemeinsam mit mehreren anderen Personen an einem geplanten Formationsflug teil. Das Unglück nahm während des eingeleiteten Landemanövers seinen Lauf: Nach bisherigen Erkenntnissen trat eine Störung am Hauptfallschirm auf, wodurch sich dieser nicht ordnungsgemäß entfalten konnte. Der routinierte Springer löste den Hauptschirm ab und aktivierte den Reserveschirm. Doch auch dieser wies offenbar eine Fehlfunktion auf und öffnete sich nicht vollständig.

Auf Wiese aufgeschlagen

In der Folge verlor der Mann an Höhe und schlug schließlich ungebremst auf einer Wiese im Bereich des Grüner-Platz-Weges in Hohenems auf. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu. Anwesende Ersthelfer und der Rettungsdienst kümmerten sich um den Schwerverletzten. Nach der anschließenden notärztlichen Behandlung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 8 wurde der Mann in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Dort musste er nach der Stabilisierung im Schockraum umgehend operativ versorgt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.