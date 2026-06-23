17-Jährige bei Unfall verletzt – Fahrer bespuckte Polizisten

Ein 31-jähriger Autofahrer baute in der Nacht auf Dienstag in Hohenems einen Unfall, bei dem eine 17-Jährige verletzt wurde. Nach dem Crash zeigte sich der Lenker den Einsatzkräften gegenüber nicht von seiner besten Seite.

In Hohenems kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Unfall, der eine Festnahme nach sich zog.

In Hohenems kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Unfall, der eine Festnahme nach sich zog.

Ein Verkehrsunfall in Vorarlberg in der Nacht auf Dienstag (23. Juni) hat nicht nur einen erheblichen Sachschaden, sondern auch eine Festnahme nach sich gezogen. Ein 31-jähriger Autofahrer war gegen 3.25 Uhr auf der Schlossbergstraße in Hohenems (Bezirk Dornbirn) unterwegs, als sein Auto aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam.

17-Jährige verletzt

„Der Pkw durchbrach einen Zaun, überfuhr mehrere Sträucher sowie kleinere Bäume und kam nach rund zehn Metern auf einer Wiese zum Stillstand“, schildert die Polizei den Unfall. Bei dem Crash wurde eine 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurde noch vor Ort medizinisch versorgt. Ob auch der Lenker Verletzungen erlitten hat, war zunächst noch Gegenstand weiterer Abklärungen.

Polizisten beschimpft und bespuckt

Laut Polizei war eine Befragung des 31-Jährigen zum Unfallhergang nicht möglich. Der Mann soll sich „äußerst aggressiv und unkooperativ“ verhalten haben. Konkret beschreiben die Beamten: „Im Zuge der Amtshandlung leistete er Widerstand, beschimpfte die einschreitenden Beamten und bespuckte diese.“ Als die Polizisten einen Alkotest durchführen wollten, verweigerte er diesen. Sein Führerschein wurde daraufhin vorläufig abgenommen und der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er wird nun unter anderem wegen der Verweigerung des Alkotests, des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

Erheblicher Sachschaden

Neben Polizei und Rettung stand auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Am Auto entstand erheblicher Schaden. Zusätzlich wurden ein Zaun, mehrere Sträucher, Bäume und eine Wiesenfläche beschädigt.