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auf dem bild von 5min.at sieht man kinderfüße auf einer straße.
Das Kind tauchte auf einmal vor dem Auto einer 18-Jährigen auf. Diese reagierte sofort mit einer Vollbremsung.
Alberschwende
26/06/2026
Leicht verletzt

Großes Glück gehabt: Kind lief hinter LKW auf die Straße und wurde von Auto erfasst

Das hätte auch anders ausgehen können: In Alberschwende (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) wollte ein Kind die Fahrbahn überqueren und kollidierte mit dem Auto einer 18-Jährigen. Es kam lediglich zu einer leichten Verletzung.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Am Donnerstag, den 26. Juni 2026 gegen 07.48 Uhr fuhr eine 18-jährige Fahrzeuglenkerin auf der L200 in Alberschwende in Fahrtrichtung Wolfurt. Auf Höhe des Straßenkilometers 8,22 lief plötzlich ein Kind hinter einem Lkw auf die Fahrbahn, um die L200 in Richtung Hermann-Gmeiner-Saal zu überqueren.

Trotz sofortiger Vollbremsung kam es zu einer Kollision

Die Fahrzeuglenkerin leitete umgehend eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindern. Das Kind wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt.

Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Es wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

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