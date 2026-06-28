Anhänger-Brand greift auf Hühnerstall über: 17 Tiere verenden

Aus noch unbekannter Ursache begannen in den frühen Morgenstunden in Lustenau (Vorarlberg) ein Materialhaufen und zwei Anhänger zu brennen. Das Feuer griff auch rasch auf einen Hühnerstall über.

Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Lustenau nahm die Löscharbeiten unverzüglich auf. Durch das Feuer wurde zudem ein angrenzender Hühnerstall vollständig zerstört, wobei 17 Hühner verendeten.

Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Lustenau nahm die Löscharbeiten unverzüglich auf. Durch das Feuer wurde zudem ein angrenzender Hühnerstall vollständig zerstört, wobei 17 Hühner verendeten.

Am heutigen Sonntag, den 28. Juni 2026 gegen 03.42 Uhr in der Früh, kam es im Bereich der Hofsteigstraße in Lustenau zu einem Brand. Vor Ort wurden zwei Materialhaufen in Vollbrand vorgefunden. Diese bestanden aus älterem Werkzeug bzw. Altmetall, einem bereits zuvor nicht mehr fahrtüchtigen Kraftfahrzeug sowie zwei Anhängern.

Hühnerstall vollständig zerstört

Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Lustenau nahm die Löscharbeiten unverzüglich auf. Durch das Feuer wurde zudem ein angrenzender Hühnerstall vollständig zerstört, wobei 17 Hühner verendeten. Brandursache ist bislang unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte bereits starker Funkenflug geherrscht. Um 05.43 Uhr meldete die Feuerwehr, dass das Feuer vollständig gelöscht sei. Die Hofsteigstraße war im Zeitraum von 04.10 Uhr bis 06.13 Uhr zur Gänze gesperrt.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lustenau mit sieben Fahrzeugen sowie einem Bagger und insgesamt 46 Einsatzkräften, die Rettung Lustenau mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften, die Bundespolizei mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften sowie die Sicherheitswache der Marktgemeinde Lustenau mit einem Fahrzeug und einer Einsatzkraft.