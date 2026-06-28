Blitz schlägt in Lawinenverbauung ein und setzt Baum in Brand

Sowas kommt nicht alle Tage vor: In Paternen (Montafon, Vorarlberg) schlug ein Blitz in eine metallene Lawinenverbauung ein. Die Entladung leitete sich rund 25 Meter talwärts ab und entzündete einen Baum.

Die Entladung wurde rund 25 Meter talwärts abgeleitet und setzte dort einen Baum in Brand.

Die Entladung wurde rund 25 Meter talwärts abgeleitet und setzte dort einen Baum in Brand.

Im Zuge eines Gewitters schlug am 27.6.2026, gegen 20.00 Uhr im Gemeindegebiet von Partenen ein Blitz in eine metallene Lawinenverbauung ein. Die Entladung wurde in weiterer Folge rund 25 Meter talwärts abgeleitet und setzte dort einen Baum in Brand.

Personen im Tal bemerkten das Feuer

Gegen 21:50 Uhr bemerkten Personen im Tal das Feuer und schlugen Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr Gaschurn-Partenen wurde mit der Vermuntbahn zur Bergstation transportiert und erreichte den Brandherd nach einem Fußmarsch durch unwegsames Gelände. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen mit Wasser und Netzmittel erfolgreich bekämpfen.

Auch in der Nacht noch Nachlöscharbeiten

Aufgrund der exponierten Lage ordnete die Einsatzleitung für den Folgetag eine Nachkontrolle sowie Nachlöscharbeiten mittels Hubschrauber an. Im Einsatz standen rund 50 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gaschurn-Partenen mit fünf Fahrzeugen sowie das Liftpersonal der Vermuntbahn. Der Einsatz dauerte bis kurz vor 01.00 Uhr Früh.