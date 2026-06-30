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Forstarbeiter von Baum getroffen und erlag seinen Verletzungen
Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am gestrigen Montag, dem 29. Juni 2026, im Gemeindegebiet von Pfunds. Ein 55-Forstarbeiter verlor dabei sein Leben.
Wie die Landespolizeidirektion in einer aktuellen Aussendung mitteilt, war ein 55-jähriger rumänischer Staatsbürger gegen 9.20 Uhr vormittags im Wald mit Holzschlägerarbeiten beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Mann dabei von einem umstürzenden Baum im Bereich des Oberkörpers getroffen und eingeklemmt. Auch der Notarzthubschrauber „Christophorus 5“ rückte zur Unfallstelle aus. Wie die Polizei abschließend bekannt gab, erlag der 55-Jährige seinen schweren Verletzungen noch direkt an der Unfallstelle.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 10:06 Uhr aktualisiert
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