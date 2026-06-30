Über 270 Millionen Förderung an Vorarlberger Landwirte

Die öffentliche Hand hat die Land- und Forstwirtschaft in Vorarlberg von 2023 bis 2025 mit mehr als 270 Millionen Euro unterstützt. Das belegt der neue Land- und Forstwirtschaftsbericht 2026.

Ein besonderer Fokus bei den Förderungen lag auf der Alpwirtschaft. Laut Bericht wurden im Alpsommer 2025 rund 40.000 Tiere auf 513 Alpen von 1.062 Arbeitskräften betreut.

Ein besonderer Fokus bei den Förderungen lag auf der Alpwirtschaft. Laut Bericht wurden im Alpsommer 2025 rund 40.000 Tiere auf 513 Alpen von 1.062 Arbeitskräften betreut.

Die öffentliche Hand hat die Land- und Forstwirtschaft in Vorarlberg von 2023 bis 2025 mit mehr als 270 Millionen Euro unterstützt. Das belegt der neue Land- und Forstwirtschaftsbericht 2026, der am Dienstag von Agrarlandesrat Christian Gantner (ÖVP) in Hard vorgestellt wurde.

„Landwirtschaft schafft Leben“

Im Fokus der letzten drei Jahre standen vor allem die Weiterentwicklung der Förderprogramme, die Stärkung der regionalen Wertschöpfung und die Umsetzung der Strategie „Landwirt.schafft.Leben“. Wichtigster Finanzpartner für die Betriebe war das Land Vorarlberg, das sich jährlich mit 36 bis 40 Millionen Euro beteiligte.

Schwerpunkt Alpwirtschaft: 40.000 Tiere betreut

Zu den geförderten Bereichen gehörten unter anderem Biodiversität, Tierwohl, Kulturlandschaftspflege sowie die regionale Lebensmittelproduktion. Ein besonderer Fokus lag auf der Alpwirtschaft. Laut Bericht wurden im Alpsommer 2025 rund 40.000 Tiere auf 513 Alpen von 1.062 Arbeitskräften betreut. Ebenfalls bezuschusst wurden Investitionen in tiergerechte Ställe, moderne Weidesysteme und Maßnahmen zur Förderung der Tiergesundheit.

Klimaresistente Waldbewirtschaftung

Neben der Landwirtschaft bildete die Forstwirtschaft einen zentralen Schwerpunkt. Mithilfe der Waldstrategie 2030+ sowie Geldern aus dem Waldfonds wurden Maßnahmen für eine klimaresistente Waldbewirtschaftung, die Stabilisierung von Schutzwäldern und den Einsatz des heimischen Rohstoffs Holz subventioniert. Ziel dieser Initiativen ist die langfristige Sicherung der Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes.