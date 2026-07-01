Anstieg der Arbeitslosigkeit in Vorarlberg: Großes Plus bei über 55-Jährigen

Die neuen Zahlen für den Juni zeigen ein deutliches Plus bei der Arbeitslosigkeit – insgesamt sind fast 11.000 Menschen ohne Job. Besonders drastisch ist die Entwicklung bei den Über-55-Jährigen.

Um ältere Arbeitskräfte gezielt zu unterstützen, setzt das AMS Vorarlberg auf Initiativen wie die „Impulsberatung“ und die „Aktion 55+".

Um ältere Arbeitskräfte gezielt zu unterstützen, setzt das AMS Vorarlberg auf Initiativen wie die „Impulsberatung“ und die „Aktion 55+".

Der Vorarlberger Arbeitsmarkt verzeichnet im Juni 2026 einen Anstieg der Arbeitslosigkeit: Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs die Zahl der arbeitslosen Personen um 4,9 Prozent auf insgesamt 10.785. Ein drastisches Plus gab es bei den über 55-Jährigen, wo die Arbeitslosigkeit um 17,4 Prozent zulegte. Demgegenüber steht eine positive Entwicklung bei den Jugendlichen unter 25 Jahren – hier sank die Zahl um 2,5 Prozent.

Rückgang bei Jungen, aber hoher Anstieg bei Älteren

Besonders besorgniserregend ist die Lage für Arbeitskräfte über 55 Jahre, bei denen die Arbeitslosigkeit um 17,4 Prozent in die Höhe schnellte. Bei den unter 25-Jährigen gab es hingegen einen Rückgang um 2,5 Prozent. Wie der AMS-Landeschef Bernhard Bereuter dem ORF gegenüber betont, handelt es sich hierbei um eine Entwicklung, die man schon seit Monaten beobachte.

AMS will Personen ab 55 unterstützen

Um ältere Arbeitskräfte gezielt zu unterstützen, setzt das AMS Vorarlberg auf Initiativen wie die „Impulsberatung“ und die „Aktion 55+“. Diese Programme sollen Unternehmen die Einstellung erfahrener Mitarbeiter schmackhaft machen, indem Betriebe finanzielle Anreize in Form von Lohnkostenförderungen erhalten, wenn sie Personen über 55 einstellen.

Offene Stellen bei Bauberufen um 19,9 Prozent gestiegen

Am Stellenmarkt sticht vor allem der Bausektor positiv hervor, der ein Plus von 19,9 Prozent bei den offenen Stellen verbuchen konnte. Demgegenüber sank der Bedarf im Gesundheitswesen (-130 Stellen) und in der Metall- und Elektrobranche (-92 Stellen). Ein deutliches Wachstum verzeichnet der Ausbildungsmarkt mit 940 vakanten Lehrstellen, was einer Steigerung von 26,7 Prozent entspricht.