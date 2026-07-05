Maschinenhalle stand in Flammen – Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Schweißarbeiten lösten am Samstagabend vermutlich einen Brand in einer Maschinenhalle in Dornbirn (Vorarlberg) aus. Das Feuer griff in weiterer Folge auch auf ein nahes Stallgebäude über.

Die Feuerwehr Dornbirn, Rettungskräfte, die Sicherheitswache und die Polizei wurden am Samstagabend zu einer Maschinenhalle in Dornbirn alarmiert. Dort ist nach Schweißarbeiten ein Brand ausgebrochen. „Das Feuer breitete sich in der Folge auch auf das nahe Stallgebäude aus“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Vorarlberg.

Feuerwehrmann verletzt

Den Einsatzkräften gelang es rasch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf das danebenliegende Wohnhaus zu verhindern. „Die Halle und mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge wurden jedoch zerstört. Während der Aufräumarbeiten zog sich zudem ein Feuerwehrmann eine leichte Handverletzung zu. Die Straße L45 Bleichestraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt.