Bekannter SPAR-Kaufmann wechselt ab Jänner die „Seiten“

Bisher war Jürgen Albrecht ein SPAR-Kaufmann, nun wechselt er in das ADEG Kaufleute-Modell. Seine beiden Märkte in Vorarlberg (Feldkirch-Tisis und Schwarzach) werden ab Jänner 2027 wohl zu ADEG-Märkten.

Eine entsprechende Vereinbarung ist bereits unterzeichnet worden, nun steht noch die kartellrechtliche Prüfung und Freigabe durch die Amtsparteien (Bundeswettbewerbsbehörde und Bundeskartellanwalt) bevor. Albrecht selbst zählt zu den wohl bekanntesten und profiliertesten Kaufleuten in Vorarlberg, sein Standort in Feldkirch-Tisis ist seit rund 100 Jahren in Familienbesitz. Insgesamt sind bei seinen beiden Märkten rund 75 Mitarbeiter angestellt, heißt es seitens der ADEG-Mutter REWE.

Kaufmann will Einkauf „nicht nur praktisch“ machen

Für Albrecht seien Lebensmittel „im wahrsten Sinne Mittel zum Leben“, so der Kaufmann. Und weiter: „Darum wollen wir Einkaufen nicht nur praktisch, sondern vor allem genussvoll, wertvoll und sinnvoll machen.“ Mit ADEG sieht er die Chance, diese Handschrift zu bewahren und weiterzuentwickeln. Der ADEG-Geschäftsführer, Florian Klein, sieht ein „starkes Signal“ in der geplanten Zusammenarbeit. „Er passt mit seiner Kaufleute-Tradition, seiner regionalen Verwurzelung und seinem hohen Qualitätsanspruch ideal zu ADEG.“

©REWE Großhandel GmbH/Michael Kreyer Fotografie Auf dem Foto von links nach rechts: Florian Klein (Geschäftsführer ADEG), Kaufmann Jürgen Albrecht und Brian Beck (Vorstand BILLA Großhandel und Kaufleute).

24 ADEG-Märkte im Ländle bisher

Beide Märkte bleiben nun jedenfalls bis zum Abschluss der Prüfung durch die Amtsparteien unverändert im bisherigen Betrieb. Die operative Umstellung ist dann für den 1. Jänner 2027 geplant. ADEG ist in Vorarlberg allgemein bisher mit insgesamt 24 Märkten vertreten.