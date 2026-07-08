Betreiber sieht Pleite kommen, ADEG-Markt wird wohl schließen

Über das Vermögen des Betreibers des ADEG Marktes Zubcic in Hörbranz (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) wurde auf Eigenantrag ein Sanierungsverfahren eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichtet.

Vom Sanierungsfall des ADEG Marktes sind insgesamt 16 Mitarbeiter betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten liegt laut Eigenangaben bei rund 795.000 Euro. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) sind derzeit 58 Gläubiger betroffen.

Deshalb hat der Betreiber des ADEG-Marktes Insolvenz angemeldet

Als Grund für die Insolvenz gibt man an, dass das Bestandsverhältnis vom Verpächter gerichtlich per 31. Dezember 2026 aufgekündigt worden ist. Ohne geeignete Betriebsräumlichkeiten für einen gesamten Lebensmittelmarkt würde auch die Zahlungsunfähigkeit drohen. Mitursächlich sei auch, dass in den letzten Jahren vermehrt Mitbewerber im Einzugsgebiet des Schuldners hinzugekommen sind und dadurch ein erheblicher Kundenrückgang sowie entsprechende Umsatzeinbußen eingetreten seien – und das bei nahezu gleichbleibenden Fixkosten.

Cateringbetrieb nicht von Konkurs betroffen

Gleichzeitig erklärt man, dass die Entwicklung und die damit einhergehende Pleite ausschließlich den Betrieb des ADEG-Marktes betrifft. Der Cateringbetrieb, den der Schuldner ebenfalls führt, ist davon nicht umfasst und stellt einen „eigenständigen, für sich betrachtet wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmensbereich“ dar, heißt es im Antrag. Dieser sei außerdem „nachhaltig positiv“.

Sanierungsplan soll Gläubigern 30 Prozent bringen

Genau deshalb stellt man auch den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung. Man bietet den Gläubigern derzeit eine Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Der ADEG-Markt soll laut AKV geschlossen werden. Was mit den Mitarbeitern geschehen soll, ist aktuell noch unklar. Auch unklar ist, wann genau der ADEG Markt zusperren soll.

SPAR-Kaufmann möchte Geschäfte zu ADEGs machen

Apropos ADEG in Vorarlberg. Dort wurde gerade am heutigen Mittwoch, 8. Juli 2026, bekannt, dass ein aktuell noch SPAR-Kaufmann seine beiden Geschäfte ab Jänner 2027 als ADEG-Märkte weiterführen möchte. Alles dazu auch hier: Bekannter SPAR-Kaufmann wechselt ab Jänner die „Seiten“.