Polit- und AK-Urgestein mit 96 Jahren verstorben: „Er wird fehlen…“

Aber alles auf Anfang. Es war der 22. Oktober im Jahr 1929, als das zweite von acht Kindern eines Schneidermeisters aus Bürs (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) geboren wurde: Bertram Jäger. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, dass er ein Gymnasium besuchen durfte und konnte war keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Ursprünglich wollte Jäger Priester werden, die Ausbildung brach er jedoch ab und arbeitete lieber als Hilfsarbeiter. Ab 1950 arbeitete er dann bei einer Textilfirma in Bludenz, 1958 heiratete er seine Frau, mit der er schließlich vier Töchter und zwei Söhne bekommen sollte. Gemeinsam wurden die beiden Großeltern von nicht weniger als 13 Enkelkindern.

Das politische Engagement des Bertram Jäger

Sein politisches Engagement begann bereits zwei Jahre davor, im Jahr 1956 in der Gemeindevertretung von Bürs. Von 1960 bis 1970 gehörte er dann auch der Bludenzer Stadtverwaltung an. Ab 1956 war er im Angestelltenbetriebsrat seiner Firma, ab 1960 sogar deren Obmann. Lange ließ sich Jäger jedenfalls nicht aufhalten, 1964 zog er bereits in den Vorarlberger Landtag ein, im selben Jahr wurde er in den Kammerrat der Vorarlberger Arbeiterkammer (AK) gewählt. 1969 wurde er dann zum Präsidenten der AK Vorarlberg, bei den folgenden Wahlen sollte er seinen Erfolg zur absoluten Mehrheit ausbauen.

Bertram Jäger: Von 1987 bis 1994 Landtagspräsident

Die Arbeiterkammer selbst öffnete er nach Amtsantritt für alle Mitglieder und nicht – wie bis dahin üblich – nur für Gewerkschaftsmitglieder. Damit war er allgemein ein Vorreiter, eine Gesetzesnovelle schrieb diese Praxis nämlich erst 1992 allen Arbeiterkammern vor. 1987 erreichte Jäger schließlich seinen landespolitischen Höhepunkt – er wurde Landtagspräsident. Dieses Amt sollte er bis 1994 innehaben. Auf Bundesebene war er stellvertretender Bundesobmann des ÖAAB, Vizepräsident des Österreichischen Arbeitskammertages und Stellvertreter des ÖVP-Bundesobmanns.

AK: „Menschen wie Bertram Jäger gibt es kaum noch“

Für seine Verdienste wurde er übrigens mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen mit dem Stern der Republik Österreich, dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg, dem Ehrenring des ÖAAB und dem Leopold-Kunschak-Jubiläumspreis ausgezeichnet. Der AK Vorarlberg blieb er bis zuletzt verbunden. Diese erinnert sich an ihn folgendermaßen: „Einer vom alten Schlag? Ja, ohne Zweifel. Menschen wie Bertram Jäger gibt es kaum noch. Er wird fehlen.“