Wolfs-Nachwuchs an der Grenze zu Vorarlberg

Erster Wolfsnachwuchs in Liechtenstein vermutet: Ein Wildhüter hat nahe der Grenze zu Vorarlberg eine Wölfin fotografiert, die offenbar Welpen säugt. Das wäre eine Premiere für das Fürstentum.

Zwar fehlt bislang noch der direkte Nachweis - die Wahrscheinlichkeit, dass das Wolfspaar im Grenzgebiet zu Vorarlberg Nachwuchs bekommen hat, ist allerdings hoch.

Zwar fehlt bislang noch der direkte Nachweis - die Wahrscheinlichkeit, dass das Wolfspaar im Grenzgebiet zu Vorarlberg Nachwuchs bekommen hat, ist allerdings hoch.

Vielleicht tollen schon bald Wolfswelpen in Vorarlberg herum. Wie das Liechtensteiner Amt für Umwelt mitteilt, hat ein Wildhüter am Donnerstagmorgen ein Wolfspaar im grenznahen Berggebiet zu Vorarlberg fotografiert. Das Bild der Wölfin zeigt deutlich angeschwollene Milchleisten, was als sicheres Zeichen für säugende Jungtiere gewertet wird. Vom Nachwuchs selbst fehlt bislang allerdings noch jeder direkte Nachweis.

Wolfspaar wurde bereits im Winter nachgewiesen

Das Paar ist in der Region kein unbekanntes: Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um dieselben Wölfe handelt, die dort seit dem Winter nachgewiesen sind. Während es von Ende Februar bis zum 5. April regelmäßige Spuren und Doppelsichtungen gab, machten sich die Tiere ab Mitte Mai rar – um nun mit einem Paukenschlag wieder von sich hören zu lassen.

Keine große Begeisterung in der Landespolitik

Die Entwicklungen im Nachbarland werden auch in Vorarlberg aufmerksam verfolgt, da es im Land selbst bislang ebenfalls noch keinen Wolfsnachwuchs gab. Große Begeisterung dürfte die Nachricht dort jedoch nicht auslösen: Die Landespolitik hat bereits mehrfach klargestellt, dass Vorarlberg wegen seiner intensiven Alpwirtschaft kein passender Lebensraum für ein Wolfsrudel ist.